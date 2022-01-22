Экс-министр обороны Грузии Бачо Ахалая покинет тюрьму 1 марта. Об этом сообщила его адвокат Ани Надареишвили, передает «Новости-Грузия».

По информации юриста, Ахалая не засчитали избранный ему в виде меры пресечения период содержания под стражей до помилования и отсчет девятилетнего срока заключения был начат с момента вынесения приговора.

Бачо Ахалая – высокопоставленный чиновник в правительстве третьего президента Михаила Саакашвили. Его задержали в ноябре 2012 года, через месяц после парламентских выборов и прихода к власти в стране партии «Грузинская мечта».

Экс-министр был оправдан по двум уголовным делам – об организации бесчеловечного обращения со спецназовцами, а также о пытках, незаконном лишении свободы и превышении служебных полномочий в отношении военных.

Виновным Ахалая был признан в бесчеловечном обращении с заключенными во время подавления «тюремного бунта» в 2006 году, но Михаил Саакашвили, который до осени 2013 года был президентом Грузии, помиловал его.

По делу о «навтлугской спецоперации» 2006 года, во время которой были убиты три человека, Ахалая в 2014 году присудили 7 лет и 6 месяцев тюрьмы.

В 2018 году Ахалая был признан виновным в организации пыток обвиняемого в шпионаже полковника Серго Тетрадзе и приговорен к 9 годам лишения свободы.