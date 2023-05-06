Проект изменений в государственный бюджет Азербайджана 2023 года будет представлен в Милли Меджлис после 15 мая.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал министр финансов Самир Шарифов.

По его словам, в соответствии с законодательством, проект изменений в бюджет не представляется в парламент ранее 15 мая: «Будем соблюдать этот график».

«Для выполнения стоящих перед страной задач в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева возникла необходимость внесения изменений в государственный бюджет 2023 года.

Президент в своем выступлении обозначил основные направления. Они связаны с быстрым осуществлением финансирования проектов в рамках программы «Великое возвращение», а также с укреплением обороноспособности страны. Для этого необходимы дополнительные средства. Поэтому планируется пересмотреть бюджет. Кроме того, в изменениях будут отражены и другие вопросы», — сказал министр.