В Госдуме прокомментировали возможный запрет импорта чешского пива

В Госдуме призвали налаживать отношения с Чехией и не ухудшать их введением экономических санкций. По словам председателя комитета по экономической политике Сергея Жигарева, происходящее сегодня вредит отношениям с Чехией, а также чешскому бизнесу в России. «Не хотелось бы, чтобы это выходило в уровень противостояния», – сказал он в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Депутат отметил популярность чешского хоккея и пива в России, а также факт того, что россияне в целом хорошо относятся к чехам. По его мнению, «горячим головам со стороны Чехии надо немного остудиться».

Чешские власти ранее обвинили российскую сторону во взрывах на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. На фоне этого из Чехии были высланы 18 российских дипломатов. Москва отвергла все обвинения и в качестве ответной меры объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства республики (aif. ru)

| 2021-04-24T18:48:56+04:00 24 апреля 2021, 20:31|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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