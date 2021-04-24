В Госдуме предрекли массовый рост числа жителей Донбасса с паспортами России

Число жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) с паспортами России может увеличиться до миллиона человек к концу года. Такой массовый рост предрек заместитель председателя комитета Госдума по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передает ТАСС.

По данным Водолацкого, на данный момент российское гражданство получили 538 тысяч жителей Донбасса. «По прогнозам, которые сегодня существуют, и по тем заявлениям, которые сегодня есть, до конца текущего года до одного миллиона жителей Донбасса станут гражданами России», — добавил он.

Водолацкий отметил, что периодически фиксируются всплески интереса к получению российского гражданства. Например, это произошло после заявлений украинских политиков, в частности президента страны Вдадимира Зеленского, о планах «навести порядок» в регионе силовыми методами.

Ранее вице-премьер Украины и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников оценил число жителей Донбасса, получивших российские паспорта в 400 тысяч. По российским данным, к середине февраля 2021 года, их количество превышало 639 тысяч.

Указ об упрощенной выдаче жителям Донбасса российских паспортов подписал президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года. Он заверил, что мера носит исключительно гуманитарный характер и не ставит целью создание проблем для украинских властей (lenta.ru(