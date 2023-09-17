Первый зампредседателя комитета Госдумы России по международным делам Алексей Чепа выдвинул предложение о закрытии границы России с европейскими странами, которые запретили въезд на свою территорию для российских автомобилей. Эта мера должна стать ответом на действия стран, ограничивших доступ российским автомобилям на свою территорию, пояснил парламентарий «Ленте.ру».

С 17 сентября Польша запретила въезд на свою территорию легковым автомобилям с российскими номерами. Об этом объявил глава польского МВД, Мариуш Каминьский. Подобные ограничения также ввели Финляндия, Литва, Латвия и Эстония.

С 8 сентября Еврокомиссия (ЕК) уточнила правила применения уже действующих санкций в отношении России. Согласно новым установкам, въезд на личных автомобилях, зарегистрированных в России и предназначенных для перевозки менее десяти человек, будет рассматриваться как запрещенный импорт, даже если они используются в личных целях. Исключения сделаны для граждан ЕС и их ближайших родственников. Представитель ЕК отметил, что разъяснение ЕК не имеет юридической обязательной силы, и каждая страна ЕС самостоятельно решает, как исполнять санкции.

Единственной европейской страной, в которую по-прежнему можно въехать на автомобиле с российскими номерами, остается Норвегия. Эта страна не является членом Евросоюза, но входит в Шенгенскую зону. У России остался пограничный пункт с Норвегией в Мурманской области. (moscowtimes.ru)