Соединенные Штаты на регулярной и постоянной основе обсуждают со своими союзниками и партнерами возможность дипломатического признания радикального движения «Талибан», захватившего власть в Афганистане. Об этом заявил в пятницу на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

«Что касается вопроса признания, то <…> мы на регулярной и постоянной основе контактируем с нашими союзниками и партнерами по всему миру, чтобы это обсуждать», — сказал он.

По словам Прайса, США видели ряд позитивных и конструктивных сигналов со стороны «Талибана», но о возможности признания режима талибов в качестве властей Афганистана пока говорить рано.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в пятницу сообщила, что Соединенные Штаты и их союзники не собираются в ближайшее время признавать за радикальным движением «Талибан» какой-либо законный статус.