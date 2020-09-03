В Госдепе заявили, что США обсуждают с ЕС возможные адресные санкции против Беларуси

Вашингтон обсуждает со своими партнерами в Европе возможное введение адресных санкций против Беларуси. Об этом сообщил в среду заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, выступая на видеоконференции, организованной Германским фондом Маршалла в Вашингтоне.

«Что касается потенциальных санкций, США продолжат переговоры с нашими союзниками и партнерами в Европе, чтобы согласовать, вероятно, адресные санкции против тех, кто был причастен как к жестокости и насилию против мирных граждан и протестующих, так и к явной фальсификации в день выборов. В то же время я думаю, что очень важно понимать, что уважение суверенитета Беларуси останется в основе того, что мы стремимся делать», — сказал дипломат.

По его словам, ситуация в республике не должна рассматриваться как «геополитическая конкуренция между Востоком и Западом или США и Россией». «Это было одним из посланий заместителя госсекретаря США [Стивена] Бигэна, когда он встречался с [главой МИД РФ Сергеем] Лавровым и другими российскими должностными лицами на прошлой неделе в Москве. Ситуация в Беларуси — это вопрос Беларуси и про белорусский народ», — считает Кент.

По его словам, «из социологических опросов совершенно ясно, что подавляющее большинство граждан Беларуси хотят иметь очень близкие и позитивные отношения с Россией». США, полагает дипломат, «не навязывают какое-либо решение или путь» белорусскому народу.(ТАСС)