Бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что Евросоюз должен рассматривать более жесткие меры в отношении Израиля, чем просто приостановку его участия в научно-исследовательской программе Horizon Europe.

«Если это единственный ответ, на который способна Еврокомиссия в ответ на действия Израиля, то это шутка. Плохая шутка. А государства — члены ЕС даже не смогли ее одобрить. Неужели это все, что они могут придумать, учитывая происходящее?, — сказал он в интервью порталу EUobserver. — Есть гораздо более важные вещи, которые можно было бы сделать».

По мнению Борреля, ЕК должна рассмотреть приостановку торгового соглашения с Израилем.

«Многие государства-члены просто не хотят вводить санкции против Израиля. Такова реальность», — добавил экс-глава дипломатии ЕС.