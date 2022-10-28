Администрация Соединенных Штатов будет использовать все инструменты, не исключает никаких вариантов для борьбы с поставками оружия Ираном за рубеж.

В пятницу на регулярном брифинге для журналистов руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса спросили, как именно Соединенные Штаты намерены осуществлять противодействие приписываемым Ирану поставкам оружия России, о котором в четверг говорил госсекретарь Энтони Блинкен.

«У нас есть инструменты, которые выходят за рамки санкций и других экономических мер, мы собираемся делать то, что в конечном итоге в наших интересах в деле противодействия и препятствования потоку этих технологий из Ирана в страны и организации по всему миру. Безусловно, мы не собираемся анонсировать и заранее сообщать об этом. Но, как мы уже продемонстрировали, когда речь идет о противодействии злонамеренной деятельности Ирана по всем направлениям — его поддержке террористических организаций, его поддержке своих ставленников, его программе баллистических ракет, его ядерной программе, — мы собираемся использовать все инструменты, мы не собираемся ничего оставлять без внимания. И в конечном итоге мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить угрозу, которую представляет собой эта злонамеренная деятельность», — утверждал дипломат.

В свою очередь в МИД Ирана заявили, что позиция Тегерана в отношении событий на Украине основывается на принципе отказа от отправки оружия конфликтующим сторонам, заявил глава МИД.

Иран готов провести встречи с участием военных экспертов для обсуждения обвинений в передаче России беспилотников. (ТАСС)

