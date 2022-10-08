Вице-спикер Госдепартамента США Ведант Патель выразил надежду, что размещение гражданской миссии ЕС вдоль границы между Азербайджаном и Арменией может создать доверие между сторонами.

Как передает Арменпресс, об этом он заявил на брифинге в Белом доме, коснувшись вопроса о встрече в Праге.

Он отметил, что они воодушевлены встречей Президента Азербайджана и премьер-министра Армении.

«Мы приветствуем усилия президента Макрона и президента Европейского совета Шарля Мишеля по продвижению всеобъемлющего мирного процесса. И мы особенно довольны прогрессом в миссии наблюдателей ЕС в регионе. Эта миссия имеет потенциал для укрепления доверия между двумя сторонами и будет и впредь способствовать переговорам между Азербайджаном и Арменией», — отметил он.

По итогам встречи президента Алиева, премьер-министра Пашиняна, президента Макрона и президента Мишеля 6 октября 2022 года было принято заявление, согласно которому Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и в Алма-Атинской декларации1991г., посредством которой обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Армения выразила свое согласие на поощрение гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном. Азербайджан согласился сотрудничать с этой миссией в той мере, в какой это будет его касаться.