США «осуждают любые формы насилия и привержены обеспечению безопасности иностранных дипломатических миссий», — заявил корреспонденту TURAN в Вашингтоне официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, комментируя сообщения об обстреле автомобиля посольства Азербайджана в Вашингтоне.

«Нам сообщили, что 11 октября произошел инцидент. Я не могу говорить о подробностях этого дела, потому что расследование продолжается. Ваш запрос направлен в Секретную службу США и столичное полицейское управление для получения дополнительной информации», — сказал Прайс в ответ на запрос вашингтонского корреспондента Turan.

«Мы поддерживаем контакты с официальными лицами Азербайджана», — добавил он.

МИД Азербайджана в среду сообщил об инциденте, заявив, что вызвал временного поверенного в делах США в Баку и выразил «серьезную обеспокоенность и недовольство инцидентом».

Прайс сообщил TURAN, что ознакомился с пресс-релизом МИД Азербайджана.

«Мы поддерживаем связь с официальными лицами посольства Азербайджана и регулярно делимся, как информацией об угрозах, так и рекомендациями по безопасности», — добавил он.

Соединенные Штаты «привержены обеспечению безопасности иностранных дипломатических миссий. Насколько мы понимаем, никто из сотрудников посольства не пострадал», — заключил он.

Напомним, что в ночь на 11 октября неизвестными был обстрелян автомобиль посольства Азербайджана в Вашингтоне, никто не пострадал.