Правоохранительные органы Гонконга раскрыли преступный синдикат, который занимался отмыванием денег через схемы с использованием криптовалют. Об этом сообщила в четверг газета South China Morning Post.

«Это первый случай раскрытия в Гонконге группы, использовавшей криптовалюту для отмывания денег и сокрытия источников криминальных активов», — отметил старший суперинтендант полиции Марк Во. По этому делу задержаны четверо подозреваемых, включая предполагаемого организатора группировки.

«Наше расследование показало, что синдикат с помощью криптовалюты отмыл порядка 880 млн гонконгских долларов ($113,3 млн) в период с февраля 2020 по май 2021 года», — отметил офицер. Для этого использовалась череда сложных транзакций, проводимых через электронные кошельки и банковские счета, принадлежащие фиктивным компаниям.

Следователи полагают, что преступная группа за свои услуги брала с клиентов комиссию в размере от 3 до 5% от операции. Кроме того, синдикат подозревается в отмывании еще 350 млн гонконгских долларов ($45 млн) традиционным путем с использованием счетов фирм-однодневок.