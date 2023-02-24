Во многих российских городах в годовщину российского вторжения в Украину в пятницу, 24 февраля, появились стихийные антивоенные мемориалы; полиция задерживала людей, выступающих против войны.

В Москве жители возлагали цветы к памятнику Лесе Украинке. По сообщениям СМИ, полицейские сначала наблюдали за этим и не вмешивались, но затем начались задержания. Ближе к середине дня цветы с памятника были убраны.

В Санкт-Петербурге во время возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко задержали не менее шести человек, сообщает «ОВД-Инфо». В Екатеринбурге полиция задержала восемь человек у мемориала «Маска скорби», в том числе минимум двоих несовершеннолетних, пишут правозащитники.

В селе Русско-Высоцкое в Ленинградской области местный предприниматель и активист Дмитрий Скурихин вышел на одиночный пикет с плакатом «Прости Украина». Скурихин несколько лет размещает на своем магазине лозунги с осуждением российских властей. После начала войны он написал на магазине «Мир Украине, свободу России». В мае его оштрафовали на 45 тысяч рублей по статье о «дискредитации армии». Позже в отношении него возбудили уголовное дело о повторной «дискредитации».

В Казани стихийный мемориал появился у памятника жертвам политических репрессий в Ленинском саду. Здесь установили фотографии из Бучи, Мариуполя, Днепра и плакат «Нет путинской войне». В Екатеринбурге полиция с утра дежурила у памятника жертвам политических репрессий «Маски скорби», ожидая акцию «Молодежного яблока». Семеро активистов были задержаны, пишет издание Sota. (DW)