Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая в субботу, 24 февраля, прибыла в Киев по случаю второй годовщины российского полномасштабного вторжения в Украину намерена отдать дань «необыкновенной стойкости украинского народа». «Сейчас мы, как никогда, твердо стоим на стороне Украины. Финансово, экономически, в военном отношении, морально. Пока эта страна не станет окончательно свободной», — подчеркнула фон дер Ляйен в соцсети X.

Помимо главы Еврокомиссии, Украину, чтобы выразить солидарность со страной посетили и другие западные лидеры: премьер-министры Италии Джорджа Мелони, Канады Джастин Трюдо и Бельгии Александр Де Кроо. Кроме того, о своем прибытии в Киев сообщил в соцсети X бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Находясь в Киеве, Джорджа Мелони, которая сейчас возглавляет «большую семерку», будет председательствовать на видеоконференции глав государств и правительств G7. (DW)