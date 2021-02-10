В Gobustan Operating Company не знали об утечке газа? – по следам пожара на нефтяной скважине

4 февраля 2021 года загорелась находившаяся на территории Гарадагского района Баку нефтяная скважина, эксплуатация которой была давно прекращена. Как говорилось в сообщении, распространенном Министерством чрезвычайных ситуаций Азербайджанской Республики, к месту происшествия немедленно были привлечены соответствующие силы Госслужбы пожарной охраны.

Благодаря оперативным мерам с применением пенообразующего вещества пожар был в короткие сроки потушен (https://www.fhn.gov.az/index.php?rus/news/xeber/2021/2/4/38412//1).

Мы решили выяснить, не пострадали ли во время пожара жители Гарадагского района, и какие меры принимаются для предотвращения возгорания других нефтяных скважин, эксплуатация которых была прекращена.

Для получения ответов на интересующие нас вопросы мы обратились в пресс- службу Государственной нефтяной компании (SOCAR).

«Во время пожара жители района не пострадали, так как около нефтяной скважины нет жилых домов», — заявил # глава пресс- службы SOCAR Ибрагим Ахмедов.

По словам Ахмедова, все нефтяные скважины, срок эксплуатации которых прекращен, подвергаются консервации. «Если сооружения нефтяной скважины находятся над землей, то они цементируются. Если сооружения находятся под землей, то бетонируются», — сказал Ибрагим Ахмедов.

Как отметил пресс- секретарь, большинство нефтяных скважин, срок эксплуатации которых был завершен, находятся в море и на территории Абшеронского района.

«Скважина, на которой произошел пожар, находится на территории Gobustan Operating Company», — сказал нам Ибрагим Ахмедов.

Как заявил # наш эксперт, бывший начальник экспедиции геологического планирования Национальной службы георазведки Министерства экологии и природных ресурсов Азиз Гаралов, бетонирование вовсе не гарантирует безопасность заброшенной скважины. «Вокруг забетонированной нефтяной скважины могут образоваться трещины, сквозь которые наружу может просачиваться газ. Поэтому на нефтяных скважинах, эксплуатация которых была завершена, необходимо постоянно проводить мониторинги. А это делать очень трудно, так как заброшенных скважин в нашей стране много. Скорее всего, пожар на нефтяной скважине в Гарадаге произошел по причине утечки газа», — выдвинул предположение Азиз Гаралов.

По словам главы пресс- службы SOCAR Ибрагима Ахмедова, действительно причиной пожара была утечка газа. «Gobustan Operating Company должна была предупредить нас об этом. Но это не было сделано потому, что сами сотрудники компании не знали об утечке газа», — сказал нам Ибрагим Ахмедов.

Мы также попытались выяснить мнение Gobustan Operating Company, однако наши попытки связаться с этой компанией не увенчались успехом.

На этот раз пожар потушен без прямого вреда здоровью человеку, так как поблизости нет жилых домов. Но, в результате пожара был нанесен ущерб экологии. Ответит ли компания за нанесенный вред? С этим вопросом мы обратились в Минэкологии, где, к сожалению, не смогли получить комментарии.

Эколог, глава Центра экологического прогнозирования Тельман Зейналов в беседе с нами подтвердил, что все нефтяные скважины, срок эксплуатации которых завершен, законсервированы. «Но, если выяснится, что пожар произошел из-за халатности работников компании, виновники пожара должны быть привлечены к ответственности за нанесение ущерба экологии. Для этого Министерство экологии должно обратиться в суд, на котором должно быть доказано нанесение ущерба экологии», — сказал нам эколог.