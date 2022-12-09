В пятницу в Германии объявили слово года. Им стало слово «Zeitenwende», которое переводится на русский язык как «смена эпох» или «переход в новую эпоху». Лингвисты из Общества немецкого языка

в Висбадене обосновали свой выбор тем, что именно это понятие часто звучало из уст канцлера ФРГ Олафа Шольца после начала военного вторжения России в Украину.

«Zeitenwende» — совсем не новое слово, пояснили в Обществе немецкого языка. Например, оно обозначает начало летоисчисления по христианскому календарю. Однако вторжение России в Украину в феврале 2022 года ознаменовало «поворотный момент в истории нашего континента», как заявил канцлер ФРГ Шольц через несколько дней после начала войны.

Немецкая экономическая и энергетическая политика должны были полностью переориентироваться, а отношения с международными партнерами, такими как Китай, были подвергнуты критическому анализу. Кроме того, множество граждан испытало эмоциональные потрясения, страх и беспокойство о возможности развязывания ядерной войны в Европе или третьей мировой войны.

Второе и третье место в рейтинге в этом году заняли «война за мир» («Krieg um Frieden») и «ценовой тормоз на газ» («Gaspreisbremse»).

Общество немецкого языка объявляет слова или фразы года вот уже 45 лет — с 1977 года. Согласно экспертам, определяющим для выбора фактором становится не частота употребления того или иного выражения, а его общественная значимость. (DW)