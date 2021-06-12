В Германии члены партии «Зеленые» выбрали кандидата на пост канцлера: им стала сопредседатель партии Анналена Бербок. Об этом пишет ТАСС.

Бербок поддержали 678 делегатов из 688, то есть 98,5%. Ее кандидатуру выдвинули в апреле 2021 года.

Выборы в Бундестаг пройдут 26 сентября. Канцлером станет глава партии, которая наберет больше всего голосов. В настоящий момент на первом месте по опросам находится блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.

Ранее Бербок обвинила избранного главу правящей в Германии партии Христианско-демократический союз (ХДС) Армина Лашета в симпатии к России.