Представитель штата Нью-Йорк Хаким Джеффрис избран руководителем фракции Демократической партии в палате представителей конгресса США, он сменит на этом посту 82-летнюю Нэнси Пелоси. Об этом сообщает телеканал CNN.

В публикации отмечается, что внутрипартийное голосование прошло в закрытом режиме.

Телеканал подчеркивает, что Джеффрис стал первым темнокожим, избранным на пост главы партийной фракции в одной из палат американского конгресса. В январе он приступит к исполнению своих обязанностей в качестве главы фракции демократов, которые по итогам промежуточных выборов лишились большинства в нижней палате американского законодательного органа.