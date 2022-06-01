В Великобритании пембрукширский вельш-корги Арчи получил титул «самый королевский» корги, сообщает Mirror.

Конкурс прошел на ежегодном слете любителей собак Британии DogFest. Щенка наградили за то, что он «по-королевски» машет лапой и за хороший характер.

Его хозяйка Лорен рассказала, что Арчи очень дружелюбный и воспитанный. Когда он дает кому-то свою лапу, он нежно машет ею в воздухе, как королева.

«Арчи очень терпелив и будет ждать угощения столько, сколько потребуется. Он очень помешан на еде, а его любимая закуска — лакомства. Мы стараемся не давать ему человеческие сладости, хотя они ему нравятся, но когда он скучает, мы можем дать ему немного имбирных орешков. Его лучший друг — финский лаппхунд по кличке Мара, они чудесно играют друг с другом», — рассказала о своем питомце счастливая хозяйка.

Щенка наградили платиновой корзиной, наполненной игрушками, арахисовым маслом, специальной юбилейной банданой и соответствующим галстуком-бабочкой.