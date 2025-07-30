По информации агентства France Presse, в четверг, 31 июля, в Баку пройдет очередная встреча официальных лиц Израиля и Сирии. Об этом AFP сообщает со ссылкой на дипломатические источники.

По данным израильского сайта Walla News, Израиль на встрече будет представлять министр по стратегическим вопросам Рон Дермер.

Отметим, последняя встреча представителей Израиля и Сирии в Азербайджане состоялась 12 июля. Встреча проходила во время визита Ахмада аль-Шараа в Баку, однако он сам во встрече не участвовал. Переговоры касались присутствия израильских сил в южной Сирии.