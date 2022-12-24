В немецком городе Кельн состоялся пикет в поддержку экологических активистов Азербайджана, протестующих на дороге Ханкенди-Лачын против экологического террора Армении.

Как сообщает Report, акция, организованная Альянсом азербайджанцев, проживающих в Германии, состоялась перед Кельнским собором.

Наши соотечественники протестовали против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на временно подконтрольных российским миротворцам территориях, в частности, месторождений Гызылбулаг и Демирли,

В ходе акции на английском и немецком языках прозвучали лозунги «Положить конец незаконной эксплуатации природных ресурсов Азербайджана!», «Остановить экологический террор со стороны Армении!», «Положить конец незаконной деятельности армянских сепаратистов!”, “Требуем прекращения использования Лачынской дороги в военных целях”, «Дорога Лачын-Шуша-Ханкенди является суверенной территорией Азербайджана» и другие.