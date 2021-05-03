В Германии отменен праздник пива

Традиционный баварский праздник пива Октоберфест, который ежегодно проходит в Мюнхене, вновь отменен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили премьер-министр Баварии Маркус Зёдер и обербургомистр Мюнхена Дитер Райтер. Они обосновали решение непредсказуемостью развития эпидемиологической ситуации и назвали нереалистичным проведение Октоберфеста с соблюдением таких мер, как защитные маски и дистанция в 1-2 метра между участниками. Более поздняя отмена праздника могла бы привести к еще большим экономическим и имиджевым потерям для его организаторов, считают Зёдер и Райтер.

Празднование Октоберфеста началось более 120 лет назад. В 2020 году праздник также не состоялся из-за пандемии — это была первая отмена за послевоенный период. (DW)