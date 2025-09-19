Шимпанзе, живущие в дикой природе, ежедневно потребляют количество алкоголя, эквивалентное бутылке пива, выяснили исследователи из Калифорнийского университета в Беркли.
Такое количество алкоголя они получают, употребляя в пищу спелые фрукты.
Ученые полагают, что люди могли унаследовать пристрастие к алкоголю от общих предков-приматов, которые питались ферментированными фруктами — источником сахара и алкоголя.
Давно было замечено, что шимпанзе подбирают упавшие на землю с деревьев спелые плоды.
«Тяга человека к алкоголю, вероятно, связана с этим пищевыми привычками, унаследованными от нашего общего с шимпанзе предка», — говорит один из авторов исследования Алексей Маро.
Это первое исследование, авторы которого подсчитали, сколько алкоголя в среднем потребляют шимпанзе. Ученые ориентировались на количество этанола, содержащееся в спелых плодах инжира, сливы и других фруктов, которые едят шимпанзе в Кот-д’Ивуаре и Уганде.
Как установили ученые, в среднем одна особь шимпанзе потребляет порядка 14 граммов этанола в сутки, что эквивалентно одной бутылке пива объемом 330 мл. По их наблюдениям, шимпанзе предпочитают фрукты с более высоким содержанием этанола. (bbc.com)