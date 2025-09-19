Шимпанзе, живущие в дикой природе, ежедневно потребляют количество алкоголя, эквивалентное бутылке пива, выяснили исследователи из Калифорнийского университета в Беркли.

Такое количество алкоголя они получают, употребляя в пищу спелые фрукты.

Ученые полагают, что люди могли унаследовать пристрастие к алкоголю от общих предков-приматов, которые питались ферментированными фруктами — источником сахара и алкоголя.

Давно было замечено, что шимпанзе подбирают упавшие на землю с деревьев спелые плоды.

«Тяга человека к алкоголю, вероятно, связана с этим пищевыми привычками, унаследованными от нашего общего с шимпанзе предка», — говорит один из авторов исследования Алексей Маро.

Это первое исследование, авторы которого подсчитали, сколько алкоголя в среднем потребляют шимпанзе. Ученые ориентировались на количество этанола, содержащееся в спелых плодах инжира, сливы и других фруктов, которые едят шимпанзе в Кот-д’Ивуаре и Уганде.