В Германии обвиняют США в объявлении «экономической войны» из-за «Севпотока — 2»

Политики Германии недовольны угрозами США, направленными против строительства газопровода «Северный поток — 2», сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

В частности, бывший министр Германии по охране окружающей среды Юрген Триттин счел действия американской стороны «объявлением экономической войны», сообщает издание. По словам Триттина, угрозы США в адрес немецких компаний являются вмешательством в суверенитет Германии и Европейского Союза, которое достигло беспрецедентного уровня агрессивности и не должно оставаться без ответа.

Ранее в СМИ появились отрывки из письма трех сенаторов США дирекции порта немецкого города Засниц, в котором они угрожают «финансовым разрушением», если не будет остановлено строительство газопровода.