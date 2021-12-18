Министры здравоохранения федеральных земель Германии призывают ужесточить правила въезда в страну, чтобы несколько затормозить распространение нового варианта коронавируса «омикрон». Необходимо ввести требование обязательного ПЦР-теста для въезжающих из стран с высокой долей данной мутации, заявили они по итогам совещания в субботу, 18 декабря.

При этом тест должен быть сделан не раньше, чем за 48 часов до вылета, экспресс-тесты не должны учитываться, пишет AFP, в распоряжении которого имеется соответствующий документ. Если власти Германии последуют призыву земельных министров, то ужесточение правил коснется въезжающих из Южно-Африканской Республики и еще семи стран юга Африки. Кроме того, участники заседания призвали ввести обязательные тесты для прибывающих из Великобритании, а также для транзитных пассажиров из соответствующих стран.

Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах приветствовал решение и отметил, что тестирование въезжающих помогло бы замедлить увеличение доли омикрон-варианта в ФРГ. «Мы не можем избежать распространения, а только затормозить. Чем дольше «омикрон» не станет преобладающим в Германии, тем лучше», — подчеркнул он. (DW)