В Германии хотят продлить запрет на массовые мероприятия до 2021 года

Правительство ФРГ и власти федеральных земель в борьбе с распространением коронавируса намерены продлить запрет на проведение массовых мероприятий вплоть до 31 декабря 2020 года. Как сообщает агентство Reuters в четверг, 27 августа, это следует из проекта резолюции совместной конференции канцлера ФРГ Ангелы Меркель с главами правительств федеральных земель.

Под массовыми мероприятиями понимаются народные гуляния, присутствие зрителей на спортивных соревнованиях, большие концерты, уличные, деревенские и городские праздники. Число участников частных вечеринок на закрытой территории не должно превышать 25, вне частных территорий — 50 человек.

Как отмечается в проекте резолюции, исключения по ограничению массовых мероприятий могут быть сделаны для регионов, где число новых случаев выявления коронавируса в течение семи дней не превышает 15 в день. Но при этом организаторы должны быть уверены, что зрители будут из данной области или близлежащего региона с аналогичным уровнем заболеваемости. Гигиенические мероприятия должны в любом случае соблюдаться, а за нарушение масочного режима будет взиматься штраф не менее 50 евро, отмечается в проекте постановления. (DW)