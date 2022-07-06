В Гейгеле по подозрению в шантаже должностных лиц задержан главный редактор сайта.

Как сообщили Trend в МВД Азербайджана, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Гейгельского РОП на основании поступивших заявлений, задержан главный редактор сайта Demokratik.az, житель города Гейгель Осман Рзаев.

Он подозревается в том, что в июне 2022 года шантажировал директора центральной районной больницы, завотделением этого медучреждения, врача, а также начальника Управления оросительных систем Геранбойского района, угрожая им распространением позорящей их информации. Сообщается, что Рзаев за нераспространение этой информации требовал у указанных лиц разные суммы денег.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 182 (вымогательство путем угроз) УК Азербайджана.