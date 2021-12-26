Представитель компании также назвал подобные заявления враньем и ложью. При этом он отметил, что ряд клиентов «Газпрома», в том числе из Франции и Германии, полностью выработали свои контрактные объемы и не выставляют больше заявок.

Ранее сообщалось, что «Газпром» в ходе дополнительной сессии аукциона вновь не забронироал мощности газопровода «Ямал-Европа» для транзита газа через Польшу. Так, предложение на субботу, 25 декабря, во время дополнительной сессии вновь оказалось невостребованным. Мощности предлагались на точке входа в польский участок магистрали (lenta.ru)