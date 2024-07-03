Украина ведет переговоры о поставках природного газа из Азербайджана в Европейский Союз, стремясь сохранить свою роль транзитной страны и помочь западным соседям обеспечить энергетическую безопасность.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg TV.

«Сейчас рассматриваются альтернативные шаги, как мы можем использовать трубопровод с другим поставщиком газа, другой страной. Переговоры ведутся», — сказал Зеленский.

Он заявил, что Украина не хочет продлевать газовый контракт с Российской Федерацией.

«Мы не хотим, чтобы они зарабатывали здесь деньги», — подчеркнул глава украинского государства.

Зеленский уточнил, что сейчас вопросом возможного транзита азербайджанского газа в ЕС занимаются члены Кабинета министров, указав, что соглашение о замене российского газа азербайджанскими поставками — «одно из предложений», которые сейчас обсуждаются.(interfax.ru)