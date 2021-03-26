В Гахе снесли палатки арабских туристов

В Гахском государственном природном заповеднике демонтированы палатки, установленные иностранными туристами.
Об этом говорится в заявлении Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.
Отмечается, что экологическая проблема, вызвавшая недовольство в обществе, решена в рамках действующего законодательства.
Совет поблагодарил общественность за привлечение широкого внимания к данному вопросу.
Отметим, что в соцсетях были распространены кадры охоты арабских туристов на редких птиц и животных на территории Гахского государственного природного заповедника Аджинохур, что вызвало негативную реакцию широких кругов населения.
Виновные были привлечены к ответственности.