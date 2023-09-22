Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана установило 1 000 палаток для армянских жителей Карабахского региона.

Палатки установлены в Кяльбаджарском, Физулинском и Агдамском районах.

Согласно информации, на месте несут службу также сотрудники полиции.

Одновременно Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана доставлен груз продовольствия в гуманитарных целях для обеспечения потребностей армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана.

22 сентября из Агдамского района были отправлены два 20-тонных грузовика с различными продуктами питания и гигиеническими принадлежностями и два автомобиля с хлебом.