ФРГ достигла предела возможностей в поставках Украине оружия из запасов бундесвера (ВС ФРГ). Об этом заявила в среду министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт, выступая на пленарном заседании Бундестага.

«Мы не ослабим усилий по поддержке Украины. Мы передали [Украине] невероятно много из запасов бундесвера», — сказала она. «Но я говорю здесь также очень ясно: мы достигли тут предела», — добавила Ламбрехт.

«Мы продолжим поддерживать Украину, но всегда будем следить за тем, чтобы не было односторонних шагов со стороны Германии. С нами такого не будет. Здесь всегда очень важно координировать свои действия с союзниками», — подытожила министр.