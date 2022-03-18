Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Германии возросло за сутки на 297 845, что стало самым высоким показателем за все время пандемии. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Института вирусологии им. Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ).

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 17 марта, когда за сутки выявили 294 931 случай заражения. С начала пандемии инфекция была обнаружена у 18 287 986 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 226 пациентов. Общее количество летальных исходов в Германии достигло 126 646. Выздоровели около 14 323 500 человек.