Финляндия вступит в НАТО, не дожидаясь Швеции, если присоединение последней к военному альянсу будет заблокировано Турцией. Об этом в интервью AP заявил министр обороны Финляндии Микко Савола.

«Нет, в таком случае мы вступим», — ответил Савола на вопрос о том, откажется ли Финляндия от своей заявки в НАТО в случае блокировки Турцией вступления Швеции в альянс.

При этом он отметил, что Финляндия все же предпочла бы вступить в альянс одновременно со Швецией. «Швеция — наш ближайший партнер. Почти каждую неделю наши силы обороны тренируются вместе. Это очень глубокое сотрудничество, и мы полностью доверяем друг другу», — добавил он.