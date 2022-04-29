Во второй день тестов Pirelli, где вместе с командами они испытывали прототипы шин на сезон 2023 года, произошел инцидент, сообщает #.
После обеда за руль Ferrari сел Карлос Сайнс, но полностью выполнить программу не смог – на его машине отказал двигатель, так что для Ferrari тесты завершились досрочно.
По информации итальянского formu1a.uno, в Ferrari не переживают по поводу потери мотора, который всё равно не планировалось использовать по ходу сезона – он выработал ресурс на предсезонных тестах в Барселоне и Бахрейне.