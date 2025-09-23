Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль раскритиковал действия Израиля в секторе Газа и заявил о своей поддержки решения о создании двух государств. Его слова передает журнал Der Spiegel.

«Во всем секторе Газа люди переживают ад на земле», — сказал он на конференции ООН в Нью-Йорке, организованной Францией и Саудовской Аравией в поддержку решения о создании двух государств между Израилем и палестинцами.

Вадефуль подчеркнул, что этот многолетний конфликт не может быть решен террором и в нем «невозможно ни победить, ни контролировать».

При этом министр добавил, что ФРГ всегда будет решительно поддерживать существование Израиля и его долгосрочную безопасность, «что некоторые до сих пор ставят под сомнение».

Из-за ограничений по времени глава немецкого МИД не смог завершить свою речь. Время его выступления было ограничено двумя минутами, после чего микрофон был отключен.