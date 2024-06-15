Компания Ferrari решила отказаться от навигационных систем в своих автомобилях. Об этом сообщает Carbuzz со ссылкой на главу отдела маркетинга компании Эмануэле Карандо. По его словам, владельцы Ferrari стали предпочитать карты Apple или Google встроенным в машины системам навигации.

«Наши автомобили не используются ежедневно, и мы не хотим, чтобы наши клиенты каждый раз, садясь за руль своего Ferrari, привыкали к системе, которой им придётся пользоваться», — заявил он.

Примечательно, что сервисы Apple CarPlay и Android Auto недавно вошли в базовую комплектацию автомобилей Ferrari. Прежде за них приходилось доплачивать $4,2 тыс.