В Евросоюзе назвали условие для полноценного диалога с Россией

Полноценный диалог на высоком уровне Европейского союза с Российской Федерацией будет возможен лишь тогда, когда в полной мере будут выполнены положения минских соглашений по Украине. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано, передает РИА «Новости».

«Структурированный диалог с Россией на высоком уровне был приостановлен Евросоюзом из-за российской агрессии на Украине с 2014 года и продолжающейся нелегальной аннексии Крыма», — отметил Стано.

Таким образом, он отметил на вопрос, возможен ли диалог РФ и ЕС по вопросам безопасности после заявления главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о «подрывной деятельности» российского государства на территории европейских стран.