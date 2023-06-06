Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве заявил, что некоторые европейские партнеры страны уже проинформировали его о количестве истребителей F-16, которые они планируют отправить Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Последняя наша очень важная встреча в Молдове, где у меня была одна закрытая встреча с рядом стран, которые подтвердили, что точно дадут нам F-16… Я получил от некоторых европейских партнеров уже понимание количества», — сказал президент, охарактеризовав обещанное количество истребителей как «мощное».