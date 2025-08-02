США и НАТО готовятся запустить новую систему поставок вооружений Украине с использованием финансирования европейских стран блока, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Союзники по НАТО намерены с помощью нового механизма предоставить Украине вооружения на $10 млрд, сказал пожелавший остаться анонимным европейский чиновник.

Речь идет о поставках на основании Списка приоритетных потребностей Украины (PURL), отметили собеседники. Предполагается, что Киев будет распределять необходимое ей американское оружие по приоритетам в виде пакетов в размере $500 млн, после чего европейские члены НАТО решат между собой, кто предоставит (из собственных запасов) или оплатит закупку у США товаров из списка. Координировать процесс будет генсек НАТО Марк Рютте. По данным двух источников, сейчас ведутся переговоры по крайней мере об одном пакете оружия для Украины в рамках нового механизма, однако неизвестно, были ли уже переведены какие-либо деньги.

Эта инициатива является «добровольным усилием, координируемым НАТО, к участию в котором призываются все союзники», сообщил высокопоставленный военный представитель блока. По его словам, новая схема поставок включает в себя спецсчет альянса, куда союзники могут переводить деньги за оружие для Украины, поставки которого одобрило высшее военное командование НАТО.

Другой источник из числа американских чиновников отметил, что деньги за оружие будут переводиться на счет в США, вероятно, в Министерстве финансов, или в условный депозитный фонд, окончательная структура пока не одобрена. Он также пояснил, что новый механизм позволит странам, которые хотят пожертвовать средства на оборону Украины, фактически «обойти длительные процедуры продажи оружия США» и пополнить свои собственные запасы.

Президент США Дональд Трамп, который изначально занял примирительную позицию по отношению к Кремлю в попытке остановить войну в Украине, выставил президенту Владимиру Путину ультиматум, по которому в случае отказа прекратить вторжение, после 8 августа он введет в отношении РФ и ее партнеров санкции и заградительные пошлины. В июне глав Белого дома заявил, что США будут поставлять оружие Украине за счет европейских союзников, но не уточнил, как именно это будет организовано.

Накануне глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС предоставит Украине «больше» систем ПВО и ускорит их передачу, после очередного российского удара по Киеву, унесшего жизни 31 мирного жителя.