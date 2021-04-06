В Европе подтвердили, что вакцина AstraZeneca провоцирует образование тромбов

Европейский лекарственный регулятор EMA заявил о наличии связи между образованием тромбов после вакцинации препаратом от коронавируса компании британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации (ЕМА) Марко Кавалери.

По его словам, причины такой реакции предстоит установить.

«Сейчас все труднее говорить об отсутствии причинно-следственной связи между вакцинацией AstraZeneca и очень редкими случаями тромбов, связанных с низким количеством тромбоцитов. Ясно, что она есть», — сказал Кавалери.

Ранее стало известно, что семь человек скончались в Великобритании из-за образования тромбов после вакцинации препаратом англо-шведской компании AstraZeneca. Британский медицинский регулятор отметил, что подобных случаев у получавших вакцину BioNTech/Pfizer зафиксировано не было.

Кроме того, стало известно, что Немецкий институт Пауля Эрлиха зафиксировал 31 случай тромбозов после вакцинации от COVID-19 препаратом Vaxzevria от AstraZeneca. Ранее препарат был переименован из-за сообщений об опасных осложнениях у получивших вакцину людей.