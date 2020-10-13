В Европе планируется ввести новую систему разрешений на поездки

Эксперты говорят, что 95 процентов заявителей получат положительный ответ в течение нескольких минут. Еще примерно три процента — чуть позже, поскольку времени на обработку их данных понадобится больше. От одного до двух процентов заявок будут перенаправлены на тщательную ручную проверку информации, и тут будет вероятен отказ.