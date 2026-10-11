Планируемый на 2027 год чемпионат мира по домино в Сухуми — не просто спортивное событие. В условиях, когда Абхазия международно признаётся частью Грузии, проведение турнира под эгидой международной федерации может стать для местных сепаратистов инструментом демонстрации самостоятельности. Международные участники, зарубежные делегации, отдельная спортивная федерация и освещение в СМИ создают образ территории, которая якобы самостоятельно выстраивает внешние связи. Формального признания государственности это не означает, но политический эффект подобной демонстрации нельзя игнорировать.

Показательно, что подготовка чемпионата уже вышла за рамки спортивной организации. 28 сентября 2026 года «министр иностранных дел» Абхазии Олег Барциц встретился с президентом Международной федерации домино Мануэлем Окендо. Стороны обсуждали проведение турнира, взаимодействие с абхазской федерацией и дальнейшую координацию. Для Сухуми это возможность представить международное спортивное сотрудничество как свидетельство собственной субъектности. Для Грузии — повод поставить вопрос о том, где заканчивается спортивная нейтральность и начинается косвенное содействие политической стратегии сепаратистских властей.

Печальный опыт карабахских сепаратистов показывает, как подобный механизм может работать на практике. В 2014 году футбольная команда самопровозглашённого карабахского образования участвовала в турнире под эгидой CONIFA — организации, объединяющей команды, не представленные в FIFA. В 2019 году CONIFA провела чемпионат Европы в Степанакерте. В соревновании участвовали восемь команд, включая представителей Абхазии и Южной Осетии. Сам организатор подчёркивал политическую нейтральность, однако для сепаратистской хунты Карабаха турнир стал возможностью принимать иностранные команды, демонстрировать собственные символы и создавать впечатление международной открытости.

Здесь важно не подменять факты выводами: спортивное участие само по себе не означало признания Карабаха независимым государством. Но оно предоставляло местным властям дополнительную площадку для международной презентации. Именно в этом заключается параллель с Абхазией. В одном случае такую роль выполнял футбол, в другом её может сыграть домино. Разные виды спорта не меняют общей логики: отдельная федерация, международное мероприятие, зарубежные гости и публичное представление территории как самостоятельного участника международной жизни.

Для Азербайджана этот вопрос имеет принципиальное значение. Баку последовательно выступал против международных инициатив, которые могли укреплять представление о бывших сепаратистских структурах Карабаха как о самостоятельном государстве. После восстановления контроля над регионом в сентябре 2023 года сепаратистская хунта прекратила существование. Этот результат наглядно показывает разрыв между символической демонстрацией государственности и реальным международно-правовым статусом территории. Международные мероприятия могли создавать картину отдельной субъектности, но не изменяли международно признанные границы Азербайджана.

При этом сравнение Карабаха и Абхазии не должно стирать различия между ситуациями. После событий 2023 года Азербайджан восстановил контроль над Карабахом, тогда как Абхазия остаётся вне контроля центральных властей Грузии. Однако для Тбилиси принцип остаётся тем же: международная активность сепаратистов не должна восприниматься как основание для пересмотра территориальной целостности страны.

Грузинский ракурс здесь особенно важен, поскольку для Тбилиси проблема заключается не только в отдельных спортивных турнирах, но и в длительной борьбе против последствий международного признания Абхазии и Южной Осетии Россией в 2008 году. Грузинские власти рассматривают эти территории как оккупированные, а попытки выстраивать с ними отдельные международные отношения — как шаги, способные закреплять последствия нарушения грузинского суверенитета. Поэтому любое событие, в котором абхазская сторона представлена как независимый международный партнёр, приобретает для Грузии значение, выходящее далеко за пределы спорта.

Особенно показателен недавний эпизод с Науру. 30 июля 2026 года правительство этой тихоокеанской страны официально объявило об отзыве признания Абхазии и Южной Осетии и прекращении дипломатических отношений с ними. Тбилиси приветствовал решение и заявил о готовности установить дипломатические отношения с Науру. Этот шаг стал важным дипломатическим результатом Грузии: признание сепаратистских образований оказалось обратимым, а последовательная работа в защиту территориальной целостности может приводить к пересмотру ранее принятых решений.

Пример Науру особенно значим на фоне попыток сепаратистов демонстрировать международную самостоятельность через культурные, спортивные и дипломатические контакты. Он показывает, что ограниченное признание не превращается в необратимый статус. Более того, если ранее решение одного государства могло использоваться для пропаганды международной легитимности, его отзыв становится свидетельством того, что международно-правовые позиции Грузии сохраняют практическую силу.

В этой ситуации международной федерации домино следует учитывать не только организационные возможности Сухуми, но и политический контекст. Речь не о том, что проведение чемпионата автоматически нарушает международное право или означает признание независимости Абхазии. Вопрос в другом: понимают ли организаторы, что сепаратисты могут использовать международный турнир как доказательство собственной самостоятельности? Спортивная нейтральность не освобождает международные структуры от необходимости оценивать возможные последствия своих решений.

В конечном счёте чемпионат по домино — это не спор о спорте, а вопрос о том, можно ли постепенно придавать сепаратизму видимость международной нормы. Сначала появляются отдельные федерации, затем международные турниры, зарубежные делегации и официальные встречи. Каждый эпизод по отдельности можно объяснить спортивными или гуманитарными целями. Но в совокупности они создают политический эффект: территория, не обладающая международно признанной государственностью, получает возможность демонстрировать атрибуты самостоятельного государства.

Азербайджан столкнулся с подобной тактикой в Карабахе и в сентябре 2023 года восстановил контроль над своей международно признанной территорией. Грузия продолжает отстаивать территориальную целостность перед лицом последствий российского признания Абхазии и Южной Осетии. А решение Науру отозвать это признание показывает, что даже дипломатические достижения сепаратистов не являются необратимыми. Эти примеры объединяет один принцип: символическая международная активность не создаёт законного суверенитета и не отменяет территориальную целостность государства.

Поэтому международной федерации домино стоит задать себе простой вопрос: готова ли она стать частью политической кампании, даже если официально называет свой турнир исключительно спортивным мероприятием? Нейтралитет не должен превращаться в удобное прикрытие для игнорирования последствий. Международные организации вправе проводить соревнования, но обязаны понимать, кому и для чего их решения могут служить.

Сепаратизм не становится легитимным оттого, что его символы появляются на спортивных площадках. И территориальная целостность не перестаёт быть международным принципом, когда её пытаются отодвинуть на второй план ради очередного турнира.

Заур Нурмамедов