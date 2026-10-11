В Турции в результате столкновения туристического автобуса с грузовиком погибли не менее 11 человек, еще 26 пострадали. Об этом сообщает телеканал NTV.

По данным телеканала, ДТП произошло в провинции Маниса на западе страны, в районе Ахисар возле пункта взимания платы за проезд на скоростной трассе Гебзе-Орхангази-Измир. Автобус следовал из Бурсы в Измир. От удара автобус опрокинулся.

Позже, по уточненным данным, число раненых составило 26. По данным телеканала A Haber, погибли 11 человек, 27 ранены. Все погибшие и раненые, предварительно, являются гражданами Турции. На место происшествия выехали несколько бригад скорой помощи. Обстоятельства аварии устанавливаются.