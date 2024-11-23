Черноморский курортный город Батуми (Аджария) номинирован на престижную награду World Travel Awards, известную как туристический Оскар, как всесезонное туристическое направление, сообщил телеканал «Имеди».
Батуми придется конкурировать за награду с такими городами как Мельбурн, Осло, Женева, Мюнхен, Аспен, Пекин и Уистлер.
Церемония награждения World Travel Awards запланирована 24 ноября на португальском острове Мадейра.
«На мероприятии выяснится, сможет ли Батуми завоевать новую награду после получения в прошлом году статуса всесезонного туристического направления Европы», — отмечено в сообщении Департамента туризма и курортов Аджарии.
С 2019 года Батуми шесть раз выигрывал престижную награду World Travel Awards.
Премия World Travel Awards проводится с 1993 года. Сотни номинаций и тысячи номинантов распределяются по разным категориям, континентам и странам. Сюда входят ведущие отели, туристические агентства, туристические достопримечательности, направления, туроператоры, а также судоходные, автомобильные и авиатранспортные компании.