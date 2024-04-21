Баку номинирован на звание спортивной столицы мира на 2026 год.

Как передает Report, об этом заявил завотделом спорта Министерства молодежи и спорта Азербайджана Эльнур Мамедов на пресс-конференции, организованной в Национальной гимнастической арене по случаю выдвижения кандидатуры Баку на звание спортивной столицы мира.

Он отметил, что прибывшие в страну гости ознакомились с достопримечательностями столицы и нашими обычаями.

«Радует, что выдвижение Баку на звание спортивной столицы мира было встречено крайне позитивно, в связи с этим событием издана книга», — подчеркнул Э.Мамедов.

Учредитель и президент Федерации спортивных городов и столиц Европы (ACES) Франческо Лупателли на пресс-конференции отметил, что очень хорошо знаком с городами Баку и Гянджа.

«Мы прибыли в Азербайджан вместе с представителями из девяти разных стран. Выражаю огромную признательность за ваше гостеприимство. Хотел бы выразить особую благодарность министру молодежи и спорта Азербайджана Фариду Гаибову. Роль вашей страны в развитии спорта неоспорима», — подчеркнул Ф.Лупателли.