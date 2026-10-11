«Антимонопольное подразделение просто проводит расследование, чтобы установить, нарушили ли эти новостные организации антимонопольное законодательство», — добавили в ведомстве.

В прошлом месяце Трамп запретил CNN, MS Now и Politico работать в Белом доме, обвинив эти СМИ в публикации «вымыслов и лжи» о его команде.

Позднее Белый дом восстановил им доступ после соответствующего решения суда. Три издания подали иск против администрации Трампа, утверждая, что ограничение доступа нарушает их права, гарантированные Первой поправкой к Конституции США.

Первая поправка запрещает правительству ограничивать свободу прессы. Суды традиционно трактуют это положение как запрет властям дискриминировать СМИ в зависимости от содержания их публикаций.

Администрация Трампа предприняла ряд юридических действий против новостных изданий в США, включая судебные иски в связи с освещением деятельности президента.

В феврале Белый дом объявил, что берет под контроль пул журналистов, имеющих доступ к Трампу. Более ста лет работой этого пула занималась Ассоциация корреспондентов Белого дома.