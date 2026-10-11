Министерство юстиции США заявило, что ведет расследование в отношении нескольких американских телевизионных сетей на предмет возможного нарушения ими федерального антимонопольного законодательства в связи с недавней приостановкой ими совместного освещения деятельности президента Дональда Трампа.
Ведомство запросило у ABC, CBS, CNN, NBC и Fox News переписку и другие материалы, связанные с телевизионным пулом Белого дома. В рамках этой системы телеканалы по очереди освещают деятельность президента и передают отснятые материалы другим СМИ.
В прошлом месяце телеканалы на несколько дней приостановили работу этой системы после того, как президент запретил CNN, MS Now и Politico работать в Белом доме.
Участники пула делятся своими материалами — фотографиями и описаниями передвижений президента — с другими средствами массовой информации.
«Коллективный бойкот со стороны коммерческих конкурентов может нарушать закон Шермана», — заявил представитель Министерства юстиции США, имея в виду федеральный закон, запрещающий компаниям прибегать к монополистическим практикам.
«Антимонопольное подразделение просто проводит расследование, чтобы установить, нарушили ли эти новостные организации антимонопольное законодательство», — добавили в ведомстве.
В прошлом месяце Трамп запретил CNN, MS Now и Politico работать в Белом доме, обвинив эти СМИ в публикации «вымыслов и лжи» о его команде.
Позднее Белый дом восстановил им доступ после соответствующего решения суда. Три издания подали иск против администрации Трампа, утверждая, что ограничение доступа нарушает их права, гарантированные Первой поправкой к Конституции США.
Первая поправка запрещает правительству ограничивать свободу прессы. Суды традиционно трактуют это положение как запрет властям дискриминировать СМИ в зависимости от содержания их публикаций.
Администрация Трампа предприняла ряд юридических действий против новостных изданий в США, включая судебные иски в связи с освещением деятельности президента.
В феврале Белый дом объявил, что берет под контроль пул журналистов, имеющих доступ к Трампу. Более ста лет работой этого пула занималась Ассоциация корреспондентов Белого дома.
В том же месяце администрация Трампа решила ограничить доступ журналистов и фотографов Associated Press в Овальный кабинет и на борт президентского самолета Air Force One из-за использования агентством термина «Мексиканский залив» вместо «Американский залив». AP подало иск, рассмотрение дела продолжается. (bbc.com)