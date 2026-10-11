Американский техномиллиардер Илон Маск присоединился к президенту США Дональду Трампу, который накануне раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за удары по российским НПЗ и заявил, что Украине необходимо найти нового главу государства.

«Мы говорили Зеленскому: делай с Россией что хочешь, но не бей по нефтеперерабатывающим заводам — это мировая проблема. И что он делает? Берет и бьет по объектам, производящим дизельное топливо», — заявил Трамп журналистам в субботу, 10 октября.

«Зеленский зашел слишком далеко», — написал Маск под публикацией с этими словами Трампа.

Основатель SpaceX прокомментировал еще один пост, в котором приводились слова Трампа о том, что Украине нужен новый президент. «Согласен, Украине пора найти нового лидера», — написал Маск.

Ранее предприниматель неоднократно заявлял, что войну РФ против Украины удастся остановить только после уступок Кремлю. ВСУ используют спутниковую связь Маска Starlink для атак по российским объектам в пределах официально признанной территории Украины. Киев неоднократно пытался добиться разрешения использовать Starlink и для ударов вглубь территории РФ, однако Маск неизменно отвечал отказом. (DW)