Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила на пресс-конференции, что Еврокомиссия не согласна с предложением Италии предоставить временное право компаниям платить за газ в рублях, сообщает ТАСС.

«Насколько я понимаю, заявление министра (по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто) Чинголани, который не присутствовал сегодня на встрече, ошибочно. Я еще в прошлую пятницу объяснила ему позицию Еврокомиссии, что компании ЕС имеют полное право отклонить требование российской стороны», — отметила Симсон.

Ранее Роберто Чинголани заявлял, что «будет правильно позволить компаниям по меньшей мере в течение нескольких месяцев платить в рублях», пока в ЕС разбираются с «правовой базой и последствиями».

Министр подчеркивал, что хочет от Еврокомиссии «быстрого и четкого» подтверждения такого временного разрешения.