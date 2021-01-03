В Эквадоре признали неконституционным введение ЧП из-за коронавируса

Конституционный суд (КС) Эквадора признал не соответствующим основному закону страны решение президента Ленина Морено объявить чрезвычайное положение из-за роста числа заразившихся коронавирусом. Этот вердикт КС обнародовал в субботу.

Декрет президента о введении «чрезвычайного положения в условиях общественного бедствия» из-за роста числа случаев заражения коронавирусом «не соответствует конституционным нормам», говорится в решении КС. В нем отмечается, что режим ЧП вводится в том случае, когда возникает ситуация, которую невозможно решить в рамках действующих в стране законов и положений. В нынешних же условиях необходимы долгосрочные меры для решения проблемы.

Объявив неконституционным декрет президента, члены КС призвали правительство активизировать «использование согласованных превентивных механизмов [для предотвращения распространения коронавируса] в рамках действующих в стране законов». (ТАСС)